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Общество

Названы способы помочь выпускнику выбрать вуз для поступления

07.05.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Способы помочь выпускнику выбрать вуз и специальность для поступления назвала методолог, основатель онлайн-школы «Метод», эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Анастасия Чистякова. Она посоветовала родителям сводить школьников на профориентацию.

«Самое главное правило для родителей старшеклассников — не настаивать на своем. Многие взрослые советами "Будь врачом!", "Поступай в юридический!" часто хотят реализовать собственные мечты и желания через образовательный, а затем профессиональный путь детей», — рассказала специалист в беседе с «Мослентой».

По ее словам, нужно учитывать, что ребенок — самостоятельная личность со своими мыслями, желаниями и целями, о которых он может и не рассказывать родителям. Если они хотят помочь будущему выпускнику школы определиться с профессией и вузом, то самое лучшее — дать возможность старшекласснику самому выбирать и поддержать любое его решение.

При этом иногда одиннадцатиклассник не знает, куда ему поступать. В этом случае родители могут организовать для него участие в профориентационных мероприятиях, посещение дней открытых дверей в вузах, ярмарок профессий, лекций специалистов и экскурсии в разные компании, продолжила Чистякова.

«Необходимо информировать ребенка, но не настаивать. Пусть старшеклассник сам примет решение. Чувство ответственности за свой выбор будет лучшим стимулом к обдуманному поступку и дальнейшему серьезному отношению к учебе», — заключила эксперт.

Теги: #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
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