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Общество

Необычные способы избавиться от головной боли назвала врач

08.05.2023 16:14|ПсковКомментариев: 0

Избавиться от головной боли можно с помощью самомассажа, сообщила врач, основатель Университета Интегративной Психологии Анна Протасова. 

Легкие телесные практики способны помочь победить головную боль, при этом они не требуют специального оборудования, а заниматься ими можно даже в офисе, сказала врач «Ленте.ру».

Нужно растереть руки друг о друга до появления ощущения тепла, посоветовала врач. После этого ладони нужно положить на затылок так, чтобы большие пальцы находились в области между шеей и головой, затем — сделать легкий массаж круговыми движениями. «После этого соберите в кулак несколько прядей волос, постепенно и нежно потяните их в разные стороны. Вытягивайте пряди в разные направления — одну влево, другую вправо. Это не должно вызывать сильно дискомфортных ощущений, только приятное расслабление кожи головы», — рассказала Анна Протасова.

Врач пояснила, что одна из частых причин головных болей (при отсутствии патологий) — затрудненное кровообращение из-за перенапряжения мышц шеи из-за неправильного положения во время работы за компьютером. Исправить ситуацию поможет расслабление шеи.

«Медленно запрокиньте голову назад, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Не переусердствуйте, не запрокидывайте шею назад слишком сильно. Чтобы расслабить мышцы в области челюсти, приоткройте рот. Чтобы улучшить эффект, слегка помассируйте переднюю часть шеи руками. Через две минуты после первых ощущений расслабления нужно медленно, без резких движений, вернуть голову в прежнее положение», - рекомендовала терапевт. 

Для того чтобы расслабить мышцы верхней части тела, врач советует соединить пальцы в замок перед собой, чтобы ладони были обращены вверх. Не разделяя рук, нужно медленно поднимать ладони вверх над головой и выдержать положение 10-15 секунд. Затем нужно расслабить мышцы спины, скрестив руки перед грудью и обхватив плечи. Затем плавно поднимать руки вверх, стараясь приблизить локти к середине спины. В этой позе нужно пробыть 20 секунд. Трицепсы растягивают, подняв правую руку над головой и согнув ее в локтевом суставе за спину, упираясь в левое плечо. Левой рукой легко прижмите правый локоть. Выдержать позу необходимо в течение полуминуты, отметила собеседница. После повторить упражнение с левой рукой.

«Будьте внимательны к своим ощущениям: ни одно из упражнений не должно вызывать боли. Вы должны чувствовать только приятное вытяжение и расслабление. Регулярные головные боли могут быть симптомом целого ряда серьезных заболеваний, поэтому не стоит откладывать визит к доктору», — подвела итог Анна Протасова.

Теги: #голова
Источник: Псковская Лента Новостей
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