Общество

Экстренные номера телефонов напомнили псковичам

Помнить экстренные номера телефонов призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

По единому номеру службы спасения 112 можно оповестить о проблеме, такие службы, как «Антитеррор», аварийная служба газовой сети, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь и служба реагирования в чрезвычайных ситуациях. Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или на счету отрицательный баланс. Кроме того, вызов экстренных служб бесплатен.

Звонить по номеру 112 необходимо в следующих случаях:



если кто-то попал в автомобильную аварию или стали ее свидетелем;

если замечен пожар;

если произошло какое-либо другое чрезвычайное происшествие и требуется помощь спасателей.

Кроме единого номера службы спасения, к номерам телефонов экстренных служб относятся 01 и 101. Вызов пожарной охраны с городского телефона можно осуществить по номерам 01 или 101, а с мобильного телефона - с помощью единого номера 101.

Чтобы специалисты могли правильно оценить ситуацию и отправить вам на помощь необходимые службы, следует помнить, какую информацию необходимо сообщить диспетчеру экстренных служб:

нужно коротко, но точно объяснить, что произошло и где это случилось;

сообщить точную информацию о местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация;

ответить на вопросы, следовать инструкциям оператора;

не вешать трубку, пока не разрешит оператор, следовать полученным инструкциям на месте происшествия;

если ситуация изменится, следует перезвонить оператору.

«Пожарные и спасатели обязаны реагировать на каждый вызов, чтобы предотвратить или исключить угрозу человеческим жизням. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о недопустимости "шуточных" и ложных звонков на номера телефонов экстренных служб», - добавили в ведомстве.