Общество

Победителя «Диктанта Победы» из Пскова наградили в Москве

Жителю Псковской области в Музее Победы вручили билет на парад на Красной площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Музей Победы

В Музее Победы в Москве состоялось торжественное награждение победителей акции «Диктант Победы-2022» сегодня, 8 мая. Призы — билеты на парад на Красной площади — получили 22 победителя, среди них — житель Псковской области Никита Козлов.

«"Диктант Победы" объединяет людей разных поколений, заставляя задуматься над тем, что в нашей истории ещё неизвестно. Каждый год мы приходим к Вечному огню, к могиле Неизвестного солдата и понимаем, что сотни тысяч имен мы должны узнать, найти данные в архивах. И очень важно, что сегодня дети и молодёжь активно участвуют в таких проектах, как "Диктант Победы", "Без срока давности", "Сила в правде" и мероприятиях поискового движения России. "Диктант Победы" традиционно объединяет нашу страну в желании знать историю, сохранять историческую правду и самое главное - неустанно чтить подвиги своих дедов, отцов и гордиться ими», - сказал замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

В день празднования окончания Второй мировой войны 3 сентября 2022 года проходила международная акция «Диктант Победы». Центральной площадкой акции традиционно выступает Музей Победы. В 2022 году в проекте приняли участие свыше полутора миллионов человек со всей нашей страны. В их числе студенты, школьники, люди разных возрастов и профессий, которых объединяет не только история, но и желание узнать больше о Великой Отечественной войне. Лучшие авторы диктанта получили возможность стать участниками главного Парада Победы.

После награждения победители посетили экскурсию по экспозиции Музея Победы — «Битва за Москву. Первая Победа!».