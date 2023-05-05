Общество

Псковичи планируют отжаться более 25 тысяч раз в честь Дня Победы

Псковичам предлагают принять участие в международной патриотической акции «Рекорд Победы» и отжаться более 25 тысяч раз. Об этом сообщается в группе сообщества «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти героям нашей Великой страны. В 2023 году всем участникам акции предстоит выполнить 28 489 раз и больше. Рекорд отжиманий 2022 года в Пскове составил более 35 000 раз. Девушки могут приседать вместо отжиманий.

Мероприятие пройдет на стадионе «Машиностроитель» в 13:00. Регистрация участников состоится в 12:00. Иногородним предлагают присоединиться в режиме онлайн. Каждому участнику необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз, записать это на видео и опубликовать у себя на стене «ВКонтакте».

В описание видео и в сам пост необходимо добавить хештег #рекордпобедыпсков и свой хештег с фамилией, а также количеством раз отжиманий (например, #Иванов1000).

Помимо этого, хештеги могут быть следующими:

#псков_street_workout;

#рекордпобедыпсков;

#ваша фамилия и результат.

Выкладываемое видео может быть любых размеров. Приветствуется импровизация при исполнении отжиманий, приседаний и монтаже видео. По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в группу.