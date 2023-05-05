Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Островском районе

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Персональными концертами чествуем наших ветеранов. Это тот случай, когда вместе со мной моя семья. Искренне считаю, что мы обязаны нашим фронтовикам, узникам, блокадникам, поколения военного лихолетья в целом и всем тем, кто после войны восстанавливал народное хозяйство. Уверен, что наши дети должны общаться с такими людьми, из их уст слышать о том, как это было, впитывать подлинную историю нашей страны», - написал он.

Дмитрий Быстров поздравил ветеранов вместе с командованием Островского гарнизона и военным оркестром.