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Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Островском районе

08.05.2023 20:25|ПсковКомментариев: 0

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Персональными концертами чествуем наших ветеранов. Это тот случай, когда вместе со мной моя семья. Искренне считаю, что мы обязаны нашим фронтовикам, узникам, блокадникам, поколения военного лихолетья в целом и всем тем, кто после войны восстанавливал народное хозяйство. Уверен, что наши дети должны общаться с такими людьми, из их уст слышать о том, как это было, впитывать подлинную историю нашей страны», - написал он.

 

Дмитрий Быстров поздравил ветеранов вместе с командованием Островского гарнизона и военным оркестром.

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района
Теги: #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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