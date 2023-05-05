Общество

Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов

Работу по созданию приквела сериала «Игра престолов» приостановили из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил американский писатель Джордж Р. Р. Мартин на своем сайте.

«Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере, ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — заявил он.

По словам Мартина, кабинет сценаристов, который работает над сериалом «Рыцарь семи королевств: межевой рыцарь», закрыт на время забастовки, пишут «Известия». Сценарист Айра Паркер и другие авторы участвуют в пикетах.

Напомним, съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» также отложили из-за забастовки сценаристов в США.