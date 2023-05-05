Общество

Профсоюзный квест «Памятные места города Пскова» прошел в областном центре

Профсоюзная молодежь приняла участие в квесте «Памятные места города Пскова», который провел Псковский облсовпроф совместно с активистами областной организации профсоюза работников здравоохранения сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

Четыре команды боролись за свою победу в квесте. Это профсоюзные активисты Молодежного совета Псковского облсовпрофа, областных организаций профсоюза работников здравоохранения, связи, а также потребительской кооперации и предпринимательства. Командам было необходимо на время разгадать поставленные задачи и задуманные локации, связанные с историей Пскова.

«В ходе квеста участники проявили свои командные качества, сплоченность и смекалку, что очень важно в работе профсоюза», - отметили в облсовпрофе.

Победу одержала команда «Искра» (связь). Второе место разделили команда здравоохранения «Здравотряд» и команда Псковского кооперативного техникума «Барс». Третье место присвоено Молодежному совету Псковского облсовпрофа «Молодежка».

Всем участникам профсоюзного квеста вручили поощрительные призы и дипломы об участии. В конце мероприятия поддержали акцию «Бессмертный полк», развернув полотно памяти, сшитое профсоюзными активистами.