Общество

Премии учителям предложили освободить от подоходного налога

С 2023 года победителям конкурса «Учитель года России» обещано по миллиону рублей, а призерам — по 500 тысяч. Однако это пока только на бумаге. По действующим правилам из суммы вознаграждения нужно заплатить 13 процентов налога на доходы физических лиц. Таким образом, на руках у победителя останется 870 тысяч, а у призера — 435 тысяч. Отменить НДФЛ для некоторых премий Минпросвещения предложили в кабмине. Проект такого постановления опубликован в базе нормативных правовых актов.

Проект постановления кабмина расширяет перечень международных, иностранных и российских премий в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, которые не подлежат налогообложению.

Сейчас от подоходного налога уже освобождены некоторые государственные премии от правительства и президента, отдельные именные гранты, Нобелевская премия и другие. Список составили еще в 2001 году и позднее не раз дополняли. Например, в феврале 2022 года в перечень включили премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, а в июне того же года — премию Международного конкурса артистов балета.

Проект нового постановления включает в перечень сразу семь премий Минпросвещения. От уплаты НДФЛ хотят освободить призеров и победителей всероссийского конкурса «Учитель года России». Он проводится с 1990 года и ежегодно собирает более 100 тысяч участников.

В 2023 году финал конкурса пройдет с 20 сентября по 5 октября. Первые два тура проведут в Подмосковье, где живет и работает победитель прошлого года — учитель истории Дмитрий Лутовинов. Там определят 15 лауреатов, а из них — 5 призеров конкурса. Финал пройдет 3 октября в Москве. А 5 октября, в Международный день учителя, объявят имя победителя конкурса.

Также предлагается освободить от уплаты НДФЛ победителей всероссийских конкурсов:

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

«Сердце отдаю детям» среди работников сферы дополнительного образования;

«Воспитатель года России»;

«Директор года России»;

«Педагог-психолог»;

«Учитель-дефектолог России».

За победу в них предусмотрены премии в 200 тысяч рублей.

Участие в конкурсах — это не только возможность заработать деньги, полагает зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. «Такие конкурсы поднимают престиж профессии, позволяют привлечь в нее новые молодые талантливые кадры, — сказала сенатор «Парламентской газете». — Именно поэтому разработка мер, направленных на поддержку учителей, остается неизменным вопросом на повестке дня».

С этого года увеличено число лауреатов конкурса за достижения в педагогической деятельности, напомнила Скаковская. Всего премиями отметят 1250 человек, ранее награждали тысячу человек.

Также Минпросвещения ежегодно проводит конкурсы: «Воспитать человека» — среди учителей и представителей общественных организаций, «Учитель-международник» — среди заграничных педагогов, «Первый учитель» — среди учителей начальной школы, «Лучший учитель родного языка и литературы».

В числе ведомственных состязаний — всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью, «Топ БЛОГ» — среди воспитателей, психологов и учителей, создающих социально полезный контент, «Про IT» — среди учителей информатики, «История в школе: традиции и новации» — среди историков, «За нравственный подвиг учителя» - среди представителей воскресных школ и православных гимназий.

Несколько конкурсов приурочены к важным российским датам, например «Мы — первые!», посвященный Дню космонавтики, или «Мы помним, мы гордимся» — ко Дню Победы.

Среди новых состязаний — конкурс методических материалов на лучшую разработку классного часа «Разговоры о важном». Напомним, этот урок с сентября 2022 года начинает каждую неделю в школе.

С полным списком конкурсов можно ознакомиться на сайте Минпросвещения.

Сложившая система конкурсов позволяет участвовать в них учителям не только из самых отдаленных уголков России, но даже из-за границы, отметила Людмила Скаковская. «Критерии отбора могут отличаться в зависимости от конкурса. Но традиционно комиссии обращают внимание на результаты учебных достижений обучающихся, собственные методические разработки, также особое внимание уделяется молодым специалистам», — отметила сенатор.

Она напомнила, что в России есть и другие виды поддержки учителей: увеличенный отпуск, возможности повышения квалификации, компенсация санаторно-курортного лечения, досрочный выход на пенсию. «Активная работа в данном направлении осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне», — подчеркнула сенатор.

По данным Центра развития педагогического образования РАО, до 52 процентов учителей уходят из школы в первые пять лет работы, сообщила участникам II Всероссийского форума «Педагогическое образование в российском классическом университете» в марте этого года директор института педагогики СПбГУ Елена Казакова. Среди причин, из-за которых молодые увольняются, она назвала низкую зарплату, нерациональный менеджмент, колоссальную бюрократическую нагрузку, неопределенность и проблемы личностного роста, а также некомпетентность.