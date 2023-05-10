Общество

Псковичи стали участниками съезда Всероссийской педагогической школы

Делегация педагогов от Псковской областной организации профсоюзов приняла участие в Xll съезде Всероссийской педагогической школы, который проходил в учебно-методическом центре «Голицыно» в Московской области и объединил педагогов из 66 регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В рамках школы были организованы лекции, мастер-классы, круглые столы, тренинги и другие формы работы. Спикерами были представители Общероссийского профсоюза образования, победители конкурсов «Учитель года России», «Педагогический дебют», «Молодые молодым», представители клуба «Наставник» и другие заинтересованные в педагогике люди.

«В плотном графике активной работы нашлось место для эмоциональной и замечательной поездки в Москву, где участники побывали на экскурсии и в театре сатиры с постановкой "Бешеные деньги". После такого мощного заряда опытом, знаниями, эмоциями и знакомствами есть желание и понимание, каким образом можно актуализировать, наполнить псковский совет молодых педагогов», - рассказали в облсовпрофе.

«Мы благодарим псковскую областную организацию профсоюза за оказанное доверие стать представителями от Псковского края на таком масштабном и значимом всероссийском мероприятии!» - поделились педагоги.