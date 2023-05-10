Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, Войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в документе.
Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.