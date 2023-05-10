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Общество

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, Войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в документе. Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.