Общество

Псковские курсанты посетили Военно-исторический музей Псковской области

Обучающиеся Псковского филиала университета ФСИН России посетили Военно-исторический музей Псковской области. В городе Острове курсанты познакомились с экспонатами музея, созданного в честь победы Советской Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Курсанты смогли увидеть коллекцию стрелкового, артиллерийского, авиационного вооружения, снаряжения и боеприпасов, собранных на местах боев в Псковской области, а также фотографии, документы и вещи, имеющие отношения к конкретным людям и эпизодам войны.

«Посещение военно-исторического музея в Острове, как и других памятных мест, позволяет осознать всю тяжесть и жестокость войны, которую вынес на своих плечах советский народ. Важно сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы никто не смог переписать историю нашей Победы», – отметил преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Дмитрий Дворецкий, организовавший для курсантов экскурсию в музей.