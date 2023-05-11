Общество

Бесплатный онлайн-фестиваль «День Выбора в IT» состоится 14 мая

Бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора в IT» для обучающихся 5-11 классов и их родителей состоится 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Участников фестиваля ждут:

мастер-классы от экспертов по выбору профессии в IT,

9 спикеров из топовых российских компаний расскажут о своей работе с технологиями и подскажут первые шаги для вашей карьеры,

увлекательные встречи, задания и интерактивные материалы,

погружение в самые востребованные и разнообразные IT-направления, примеры рабочих задачек и красивых решений

мастер-класс для родителей, чьи дети хотят в IT.

Регистрация и подробная программа на сайте мероприятия.

Фестиваль нацелен на профориентацию обучающихся в IT-сфере и ознакомление их с такими направлениями, как искусственный интеллект, мобильная разработка, работа с большими данными, биотехнологии, разработка игр и другие.

Организатором фестиваля является ООО «ЮМАКС» (MAXIMUM Education) – российская IT-компания, реализующая программы дополнительного образования, а также бесплатные образовательные и профориентационные проекты для школьников и их родителей.