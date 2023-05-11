Бесплатный онлайн-фестиваль «День Выбора в IT» состоится 14 мая

Бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора в IT» для обучающихся 5-11 классов и их родителей состоится 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Участников фестиваля ждут:
Регистрация и подробная программа на сайте мероприятия.
Фестиваль нацелен на профориентацию обучающихся в IT-сфере и ознакомление их с такими направлениями, как искусственный интеллект, мобильная разработка, работа с большими данными, биотехнологии, разработка игр и другие.
Организатором фестиваля является ООО «ЮМАКС» (MAXIMUM Education) – российская IT-компания, реализующая программы дополнительного образования, а также бесплатные образовательные и профориентационные проекты для школьников и их родителей.