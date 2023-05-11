Общество

Почти 500 запрещенных предметов пытались пронести в суды Псковской области

С начала 2023 года не допущено ни одного чрезвычайного происшествия или проноса запрещенных предметов в суды в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области на территории региона обеспечивают охрану 54 судов. По заявкам судей судебные приставы обеспечили безопасность более чем 3500 тысяч судебных заседаний.

При осуществлении пропускного режима предотвращен пронос в суды более 450 запрещенных предметов. В основном выявляются колюще-режущие предметы, электрошоковые устройства, газовое и травматическое оружие, другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов.

В рамках своей служебной деятельности судебные приставы по ОУПДС не только обеспечивают безопасность в судах, но и выполняют задачи по принудительному приводу лиц по уголовным и административным делам, которые не желают добровольно являться на судебные заседания. С начала 2023 года в суды доставили около 200 таких граждан. Кроме того, принудительному приводу подверглись 363 человека, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

В отношении граждан за четыре месяца сотрудники силового блока службы составили 257 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.3 (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС) и 17.8 (воспрепятствование законной деятельности судебных приставов) КоАП РФ. Также судебные приставы по ОУПДС Псковской области оказали правоохранительным органам помощь в обнаружении и задержании 15 лиц, находившихся в федеральном розыске.