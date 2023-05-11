Общество

Найденные поисковиками в Псковской области военные реликвии представили в Музее Победы

Найденные поисковиками в Псковской области военные реликвии представили в московском Музее Победы 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

9 мая в филиале Музея Победы на Поклонной горе - музее «Главные оружейные реликвии армии» работала однодневная выставка раритетов времен войны. Посетителям представили более 300 подлинных реликвий времен Великой Отечественной, найденных поисковым объединением «Тризна», в том числе в Псковской области.

Гости увидели результаты работы поисковиков — фотографии, сделанные в экспедициях, и артефакты с мест ожесточенных боев. В экспозицию вошли личные вещи красноармейцев и оружие, а также самые ценные находки - солдатские медальоны. Во время работы выставки поисковики также рассказывали посетителям о прошедших экспедициях, о работе по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года.

«Традиционно в День Победы мы проводим такую выставку в музее на Поклонной горе. Здесь представлены подлинные вещи времен войны, найденные в различных регионах - Псковской, Смоленской, Тверской, Московской, Новгородской, Орловской, Белгородской областях. Подобные экспозиции позволяют молодежи прикоснуться к истории Великой Отечественной. Многие ребята именно после посещения таких выставок решают присоединиться к поисковому движению», - рассказал руководитель поискового объединения «Тризна» Кирилл Долинский.