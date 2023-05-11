Общество

Свыше 130 человек покусали клещи за майские выходные в Псковской области

139 человека, в том числе 38 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 4 по 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлением Роспотребнадзора.

По состоянию на 10 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (446 человек) снизилось на 46,1 %, среди детей (125 человек) - на 48,6 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 242 человека, в том числе 144 – дети.

На наличие возбудителей инфекций, передающихся клещами, исследовано 100 клещей. В 22 исследованных клещах обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в двух – возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека.

План проведения акарицидных обработок выполнен на 45,1 %.