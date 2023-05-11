Общество

В окружении железных дорог

Серия контрольных выездов депутатов городской Думы в округа продолжается в Пскове. Сегодня, 11 мая, с избирателями округа №2 встретилась руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева. В территорию округа входят, в частности, микрорайон Лепеши, где значимая часть земли относится к промзоне, и Завокзалье, называемое в народе болотом, где постоянно происходят подтопления во время паводка. Помимо этого, микрорайон окружен железнодорожными путями, что сильно осложняет транспортное сообщение. Какие проблемы были озвучены в ходе выезда и какие решения предлагают городские власти — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Незаконный автосервис

Встреча представителей власти и общественности началась у «строящегося здания» на улице Поселочной 1-й, 6/3. Участок огорожен забором, земля выделена для жилищного строительства. Однако, как рассказали местные жители, уже порядка двух лет на территории работает автосервис, что доставляет жителям микрорайона Лепеши множество неудобств.

«Думали, здесь будут делать грядки, но грядок здесь так и нет. Постоянный грохот, загружают, разгружают железо, вонь стоит, дым, и это в 20 метрах от жилого дома. И чисто эстетически это выглядит неприглядно - с окон все видно, там просто помойка», - посетовала живущая неподалеку женщина. По ее словам, жители уже обращались по данному факту в полицию, однако никакого положительного эффекта это не принесло.

Заслушав рассказ, представители управления городского хозяйства администрации Пскова отметили, что по данному участку администрация города в 2019 году выдала разрешение на индивидуальное жилищное строительство, на данный момент объект числится как «объект незавершенного строительства», а автосервис в нем располагается незаконно.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко тут же заверил, что депутат по округу Алеся Михачева напишет депутатский запрос в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство пресекло незаконную деятельность предпринимателя в жилой зоне.

Определив путь решения, представители власти и общественности переместились к следующей точке — улице Солнечной, где их догнал представитель автосервиса. Он рассказал, что уже на протяжении двух лет он пытается оформить документы, чтобы перевезти автосервис, в котором работают 5 человек, в промзону. Для этого он планирует купить участок, располагающийся напротив гаража на улице Проселочной 1-й, 22а. На данный момент там все заросло деревьями и кустами. По его словам, все это время возникали трудности с оформлением необходимых документов, и в течение 1-2 месяцев все должно решиться. Полиция, по его словам, в курсе происходящего.

«Мы не можем ждать пару месяцев, к нам обратились люди, и обращаются они уже далеко не первый раз», - ответила предпринимателю Алеся Михачева. Александр Гончаренко посоветовал мужчине в ближайшее время свернуть незаконный бизнес, оформить документы и переехать. Запрос в прокуратуру все же будет отправлен.

Сломанный телефон

Местные жители привели депутата на улицу Солнечную, чтобы вступиться за деревья, которые якобы собираются там спилить из-за ремонта улицы и устройства тротуаров. Все опасения развеял начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий. Он показал женщинам, которые представляли интересы местных жителей, в каких местах планируется сделать тротуар и какие зеленые насаждения при этом придется ликвидировать. Выяснилось, что для дорожного ремонта в целом уже все мешающие деревья убрали.

«Хорошо, что вы нам все показали, а то у нас получается сломанный телефон», - ответила женщина и рассказала, что, по слухам, спилить должны были намного больше насаждений.

При этом Александр Грацкий заметил, что деревья все же могут помешать, но не устройству дороги, а обеспечению безопасности под линией электропередачи. Однако все эти вопросы решаются индивидуально и с другими ответственными организациями.

Помимо этого, в ходе выезда затронули вопрос благоустройства футбольного поля за жилым домом на улице Проселочной 1-й, 15 и установки детской площадки на территории микрорайона. Депутат Алеся Михачева отметила, что по вопросу содержания поля, в частности, своевременного покоса травы, будут общаться с управляющей компанией, а для движения в сторону установки детской площадки она рекомендовала жителям собраться с другими собственниками и уточнить пожелания, а после пробовать участвовать в программах благоустройства.

Болото

Далее участники выезда переместились на улицу Паровозную. Местные жители рассказали, что их участки систематически затапливаются водой.

«Раньше здесь не было дорог, были только каналы. Началась жилая застройка, дома построили низко, а после, когда начали строить дороги, дома оказались в зоне затопления. Здесь поставили насосную станцию, но она откачивает воду, когда участки уже затопило. А надо сделать так, чтобы не затопляло вообще», - рассказал о проблеме проживающий здесь мужчина.

Александр Грацкий выслушал рассказ и отметил, что проблему усугубило также и то, что раньше система водоотведения на этой территории была организована при помощи канав, многие из которых на сегодняшний день засыпаны местными жителями, другие канавы не чистятся, поэтому воде стало некуда уходить.

Решение проблемы — создание ливневой канализации на весь микрорайон. Местные жители предложили спрятать ее под тротуары, которые на сегодняшний день там также отсутствуют. При этом Александр Грацкий заметил, что пока в городе аналогичная проблема существует на многих территориях, в частности, в микрорайонах Павшино, Силово-Медведово и Учхоз.

«Мы идем планомерно. Сейчас проектируем другие большие микрорайоны, финансирование на весь город ежесекундно не получишь. Но город знает эту проблему и возьмется за нее в ближайшие два-три года, зависит от финансирования, ведь ливневка и тротуары — деньги немаленькие», - подчеркнул Александр Грацкий и добавил, что делать проект ремонта «на полку», без выделения денег, особого смысла нет.

Железнодорожный плен

Следом участники контрольного выезда в компании местных жителей переместились на Паровозный проезд к зданию депо. У дома №4б находится автомобильный проезд, который соединяет две части микрорайона — он ведет, в частности, к улице Рельсовой, Вагонному переулку. Местные жители просят привести проезд в надлежащий вид, однако, как заметил начальник Псковской дистанции пути Александр Секаев, этот участок дороги в целом незаконен, поскольку проходит сразу через несколько рельсовых путей. Тем не менее стоит отметить, что других вариантов перемещения на другую сторону у жителей микрорайона поблизости нет.

В целом на этой территории нашлось множество неэксплуатируемых объектов, включая обрезанные участки железнодорожных путей и здание у депо. Как рассказали местные жители, место давно уже стало пристанищем «закладчиков», которые оставляют в полуразрушенных зданиях наркотики. Помимо этого, вдоль железной дороги складируется щебень, запачканный мазутом. Псковичи отметили, что дождь вымывает мазут, и загрязненная вода попадает, в частности, в колодцы и на огороды.

Предложение местных жителей — снести неиспользуемые объекты, в частности, чтобы появилось место для разворота автобуса — транспортного сообщения с микрорайоном в городе пока нет. По вопросу возможности запуска туда маршрутки прямо сейчас Алеся Михачева рекомендовала избирателям обратиться с коллективным письмом с подписями в «Псковпассажиравтотранс». Возможность же демонтажа части объектов решили обсудить после определения их собственника.

Пешеходный мост через пути

Стоит отметить, что РЖД несет ответственность за содержание всех своих объектов, в частности, за пешеходный мост, который проходит над железнодорожными путями. Переправа зачастую плохо убирается, а сама конструкция моста едва ли позволяет пожилым гражданам (их в этом микрорайоне очень много), инвалидам и людям с колясками переправиться через железную дорогу.

Представители власти рассказали, что систематически направляют письма в РЖД, чтобы решить вопрос с уборкой моста, его комфортностью и ремонтом переездов, однако пока добиться значимых результатов не удается.

Пешеходный мост и подход к нему, по словам местных жителей, является «центральной» улицей микрорайона, поскольку здесь нет ни школ, ни детских садов, и поток людей на ту сторону достаточно активный. Предложение псковичей убрать с подхода все железнодорожные пути и осуществлять движение поездов только под мостом не увенчалось успехом. Представитель РЖД пояснил, что под мостом двигаются только пассажирские поезда, а здесь пролегает путь грузовых.

«Просто так это не сделать», - констатировал Александр Секаев.

«Надо начинать с чего-то, решать эту проблему поэтапно. Действительно, все брошено, и с каждым годом одно и тоже, становится только хуже. Везде кустарники, заброшенные здания, распространение наркотиков. Место здесь опасное», - ответила Алеся Михачева. Депутат выразила надежду, что после сегодняшней встречи начнутся подвижки по этим вопросам.

Гонщики на Паровозном проезде

Последняя проблема, которую озвучили местные жители, касалась ограничения скорости на Паровозном проезде. На участке дороги, который недавно отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», нет ни пешеходных переходов, ни светофоров, ни тротуаров. Пешеходы вынуждены идти по дороге, а автомобилисты зачастую развивают большую скорость.

Проживающие в микрорайоне мужчины предложили уложить на дороге искусственные неровности. Они пояснили, что ранее это было невозможно сделать из-за отсутствия освещения, но недавно этот вопрос решился — фонари на улице горят.

Депутат пообещала подготовить обращение и решить проблему в следующем году. «Нам бы хоть когда, но решить. Мы тут уже живем больше 50 лет», - ответил автор инициативы.

По итогам выезда стоит отметить, что в микрорайонах Лепеши и Завокзалье много проблем, которые требуют больших капиталовложений — тротуары, ливневая канализация, строительство учреждений образования и многое другое. Соседство с объектами РЖД вносит в ситуацию дополнительные трудности в части принятия решений. Тем не менее представители власти сегодня заверили, что проблемы городу известны и будут решаться в плановом порядке.

Ксения Иванова