Общество

Новинка из курицы появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Куриная копчено-варёная голень теперь продается во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«У нас новинка! Голень куриную копчено-варёную уже сегодня можно купить во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи".

Успейте попробовать новинку первым», - призвал производитель.

Стоимость: 304 рубля за килограмм.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: