Общество

Сотрудникам псковского университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде

Сотрудникам псковского университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде. В образовательной организации на занятии по служебной и общественно-государственной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава перед сотрудниками выступил инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Савельев, который напомнил о мерах безопасности на воде. Об этом псковской Ленте новостей рассказали в пресс-службе филиала университета.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В частности, он рассказал о правилах безопасности на воде в весенне-летний период, приемах оказания помощи тонущим и напомнил о запрете купания в необорудованных водоемах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель МЧС призвал сотрудников Псковского филиала университета ФСИН России быть предельно внимательными и осторожными во всех ситуациях, связанных с личной безопасностью.