Общество

Как выбрать подрядчика для капитального ремонта дома, расскажут псковичам

Встречу со специалистом, который расскажет о выборе подрядчика для капитального ремонта, проведет Центр председателей МКД и ТОС в Пскове. Об этом сообщила руководитель Центра Наталья Старосельская в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Вопрос капитального ремонта всегда острый. У нас появилось очень интересное предложение. У нас есть список вопросов, который мы готовим на будущее по спецсчету для капремонта, как выбрать подрядчика. Управляющая организация формирует только счет, а всю ответственность берет гражданин этого дома», – пояснила Наталья Старосельская.

Она уточнила, что с Центром связался специалист, который в будущем расскажет, как выбрать подрядчика, озвучит их рейтинг в Пскове, а также будет готов ответить на вопросы по спецсчету.

Председатель Совета дома №14 по улице Коммунальной Юрий Никандров рассказал, как в его доме взаимодействуют с теми, кто не платит взносы по капитальному ремонту.

«Злостных неплательщиков много и в нашем доме. С ними мы работаем в ручном режиме. В каждом подъезде назначили старшего, который уже с каждым неплательщиком разговаривает», – сказал он и добавил, что если не удается решить проблему со взносами вручную, то дальнейшим этапом будет суд.