Общество

Очный этап всероссийского кастинга творческих проектов стартовал в Пскове

Очный этап всероссийского кастинга творческих проектов «Креативный образовательный десант» (К.О.Д.) стартовал в Пскове. Более 300 участников подали заявки от Северо-Западного федерального округа для участия в конкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного проекта К.О.Д.

Фото здесь и далее: пресс-служба образовательного проекта К.О.Д.

Уже 13 мая эксперты сформируют шорт-лист из 50 участников, прошедших отборочный тур, для участия с 14 по 16 мая в образовательных мастер-классах и получения новых знаний в области дизайна, права и IT, необходимых для современных креаторов и предпринимателей.

Проект «Креативный образовательный десант» впервые стартовал в марте 2023 года. Кастинг креативных проектов создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках кастинга К.О.Д. участники со всей страны присылали свои креативные проекты, а самые лучшие заявки, отобранные жюри, были допущены до очного этапа, который проводится в 8 городах России. Во время очного этапа участники кастинга будут посещать образовательные мастерские, общаться с экспертами креативных индустрий и получать новые знания в сфере дизайна, права и IT.

В рамках образовательных интенсивов К.О.Д. участников ждут лекции по темам:

Построение бизнес-стратегий. Создание маркетинговых стратегий. Геймификация и цифровизация креативных проектов. Дизайн-мышление. Нейропсихология дизайна.

По итогам кастинга участники уже получают офферы от работодателей в креативных индустриях, а также поддержку для реализации своих проектов. А некоторые участники могут получить предложения по трудоустройству уже во время образовательных интенсивов.