Общество

Суд приговорил к девяти годам колонии экс-замглавы ФСИН Максименко

Одинцовский городской суд Московской области в пятницу приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Максименко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет», - отметили в пресс-службе.