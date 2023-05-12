Общество

Вторая встреча участниц клуба «Женский интерес» состоялась в Пскове

В Пскове состоялась вторая встреча участниц клуба «Женский интерес». Встречу в кадровом центре организовали активистки «Женского движения «Единой России» и проекта «Моя карьера с «Единой Россией». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Участницы клуба получили возможность пообщаться с приглашенным гостем, которым в этот раз стал психолог, бизнес-тренер, бизнес-консультант, психолог-консультант консалтинговой компании «Ваш Семейный Психолог», автор 2-х монографий, 23-х научных статей и более 50-ти научно-популярных статей Сергей Калинин.

Он рассказал о лучших методах управления временем и дал ответы на вопросы о том, как управлять временем в своей жизни, как успевать сделать все необходимое, не потратив при этом слишком много сил.

На этой встрече участницы клуба узнали секреты построения моделей целеполагания и системы планирования, познакомились с нюансами создания планов индивидуального развития, техниками восполнения эмоциональной энергии и способами борьбы с выгоранием.

«Информация, полученная участницами женского клуба в ходе интерактивной беседы, была особенно полезна тем, кто интересуется проблемой времени и заинтересован в оптимальной организации своей жизни», – подчеркнула региональный председатель общественного совета проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачёва.