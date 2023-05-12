Общество

Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры Острова-3 начнутся уже в этом году

Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Острове-3 начнется уже в этом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время работы в муниципалитете в пятницу, 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Работы проводятся по поручению президента РФ и при поддержке фонда развития территорий. Бюджет программы — 600 млн рублей. На эти средства будут заменены тепловые сети и сети водоснабжения, модернизированы очистные сооружения и насосная станция второго подъема воды.

«Реализация программы позволит значительно повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Первый проект — по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей — уже подготовлен. Средства выделены. Сейчас готовится документация для проведения конкурсных мероприятий. Завершить строительство теплосетей планируется за 2 года.