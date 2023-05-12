Общество

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

На 77-м году жизни умер телеведущий и президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался»,— цитирует Игнатенко ТАСС.

Эдуард Сагалаев родился в Самарканде (Узбекистан) в 1946 году. С 1967 года работал в местном комитете по радиовещанию и телевидению. С 1973 года господин Сагалаев переехал в Москву, где получил должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

С 1984 по 1988 годы занимал пост главного редактора молодежной редакции Центрального телевидения. Господин Сагалаев принимал участие в создании передач «Взгляд» и «12-й этаж» в качестве автора и ведущего. Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей он был на протяжении почти 30 лет — с 1995 года.

Эдуард Сагалаев награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. В 2018 году господину Сагалаеву было присвоено звание Заслуженный журналист России.