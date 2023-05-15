Общество

Каким будет гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове, расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 16 мая, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен гастрономическому фестивалю «Моя еда», который 27 мая состоится в псковском парке Строителей.

Как родилась идея его проведения? Что будет происходить на фестивале и в каком формате? Чем будут удивлять посетителей? Хватит ли на всех еды? Об этом и многом другом журналистам расскажут директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и креатив-менеджер ТКД Дмитрий Волхонов.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.