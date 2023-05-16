Общество

Псковская команда курсантов одержала победу по итогам первого этапа межвузовского турнира «Золотая звезда»

Интеллектуальный турнир по правилам игры «Брейн-ринг», в котором приняли участие команды из вузов Пскова, Санкт-Петербурга и Владимира, состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Отметим, что в течение недели курсанты и студенты – участники фестиваля «Псковское вече» – соревнуются в межвузовском турнире «Золотая звезда», который включает в себя четыре этапа: первый – по правилам игры «Брейн-ринг», второй – интеллектуальная дуэль, третий – «Своя игра» и завершающий этап по правилам «Что? Где? Когда?».

В первый день игр победу одержала команда Псковского филиала университета ФСИН России «Нарядные вне очереди».

Ведущий интеллектуальных состязаний – руководитель Псковского интеллектуального клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.