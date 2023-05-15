Общество

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде

Представители законодательных органов десяти субъектов СЗФО собрались в Калининграде на 63-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Псковскую область представляет спикер Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Гостей региона приветствовал исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Сергей Елисеев. «Площадка парламентской ассоциации является эффективным инструментом доведения до федерального центра нашей согласованной позиции по решению социально-экономических задач не только в региональном, но и в общегосударственном масштабе», - отметил вице-губернатор значимость межпарламентского взаимодействия и поблагодарил делегатов из Северо-Западных субъектов за внимание к региону в непростое время.

Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, обращаясь с приветствием к коллегам, обратил внимание на актуальность повестки парламентского форума и его результативность. «С каждым годом своей работы ПАСЗР становится всё более авторитетным и востребованным межпарламентским объединением, способным оказывать позитивное влияние на процесс принятия решений на государственном уровне. Консолидированный голос парламентской ассоциации помогает продвинуться в решении проблем регионов», - сказал спикер.

К участникам конференции также обратился заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, который передал парламентариям пожелания плодотворной работы от полпреда Александра Гуцана.

Предметом парламентского обсуждения будут законодательные инициативы регионов и обращения ПАСЗР в федеральные органы власти, повестка конференции насчитывает более 50 вопросов.

Псковичи вынесли на рассмотрение коллег обращение к премьер-министру о расширении поддержки инвесторов, занимающихся возрождением исторических усадеб и их приспособлением для оказания гостинично-туристских услуг, а также предложение о создании при ПАСЗР совета молодёжных парламентов.

Используя инструмент межпарламентского взаимодействия, региональные законодатели намерены привлечь внимание федерального центра к проблеме обеспечения современными услугами связи жителей небольших населённых пунктов, к ситуации с распространением борщевика Сосновского и необходимости совершенствования порядка использования древесины при вырубках на землях лесного фонда. Ещё одна злободневная для всех регионов Северо-Запада проблема связана с потребностью в увеличении объёма субсидий из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам.

Кроме того, в повестку парламентского форума включены вопросы об актуализации кадастрового перечня собственников долей земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также совершенствовании федерального законодательства в сфере обращения с животными и необходимости введения обязательной регистрации домашних питомцев и безнадзорных животных.

В ходе конференции депутаты обсудят проект федерального закона «Об аттракционах», который регламентирует вопросы эксплуатации, технического состояния и государственной регистрации аттракционов.

Отдельный блок вопросов затрагивает права участников военной специальной операции – в частности, законодатели предлагают сократить сроки рассмотрения обращений от этой категории граждан, а также предоставить возможность досрочного погашения банковского кредита без личного присутствия по заявлению членов семьи.

Конференция продлится два дня.