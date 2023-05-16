Горячую линию по трудоустройству в службу приставов организуют в Псковской области 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
Жители Псковской области смогут узнать об актуальных вакансиях и условиях приема в службу судебных приставов, о существующих льготах для сотрудников органов принудительного исполнения.
Горячая линия по трудоустройству будет работать 19 мая с 11.00 до 13.00 по телефону: (8 8112 ) 699-061.
Как отметили в ведомстве, среди вопросов, которые интересуют псковичей при прохождении отбора в органы принудительного исполнения, чаще всего встречаются:
На все эти вопросы подробно ответит начальник отделения государственной службы и кадров — Вероника Швечихина, которая также
предоставит необходимую информацию по имеющимся вакансиям в районах области, сообщит о возможности получения информации на сайте УФССП России по Псковской области.