Общество

Горячую линию по трудоустройству в службу приставов организуют в Псковской области

Горячую линию по трудоустройству в службу приставов организуют в Псковской области 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Жители Псковской области смогут узнать об актуальных вакансиях и условиях приема в службу судебных приставов, о существующих льготах для сотрудников органов принудительного исполнения.

Горячая линия по трудоустройству будет работать 19 мая с 11.00 до 13.00 по телефону: (8 8112 ) 699-061.

Как отметили в ведомстве, среди вопросов, которые интересуют псковичей при прохождении отбора в органы принудительного исполнения, чаще всего встречаются:

возраст поступления на службу;

испытательный срок;

прохождение медицинской комиссии:

требования к полученному образованию и возможность дальнейшего обучения;

уровень заработной платы и социальные льготы.

На все эти вопросы подробно ответит начальник отделения государственной службы и кадров — Вероника Швечихина, которая также

предоставит необходимую информацию по имеющимся вакансиям в районах области, сообщит о возможности получения информации на сайте УФССП России по Псковской области.