Общество

ЕГЭ не претерпит серьезные изменения в ближайшие десять лет – Рособрнадзор

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не претерпит серьезные изменения в ближайшие десять лет. Об этом 16 мая заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.

«Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет отменена в ближайшие десять лет точно», – сказал руководитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Музаев отметил, что такая форма оценки может расшириться за счет информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах, пишет FlashNord.