Общество

Псковичам разъяснили особенности расчета земельного налога физических лиц

Псковичам разъяснили особенности расчета земельного налога физических лиц. Земельный налог принадлежит к тому типу налогов, которые платятся ежегодно всеми категориями налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в УФНС России по Псковской области.

Сумма земельного налога зависит от нескольких факторов:

от кадастровой (рыночной) стоимости земельного участка;

его разрешенного использования;

ставки налога;

наличия льгот.

Отметим, налоговые органы получают указанную информацию от различных органов и являются пользователями информации, на основании которой рассчитывается налог. Узнать о ставках и льготах можно в интернет-сервисе на сайте ФНС России.

«Сведения об установленных льготах и ставках налога изначально поступают из органов местного самоуправления. В свою очередь, стоимость участка определяет региональная организация «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки». Затем сведения о стоимости, - добавляет она, - передаются в органы Росреестра для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)», - рассказывает заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №1 Татьяна Василевко.

Внесенные в ЕГРН сведения о кадастровой (рыночной) стоимости участка, его площади и о разрешенном использовании участка поступают в налоговые органы. Сведения о правообладателях участков поступают из Росреестра и от нотариусов. На основании поступивших сведений и производится расчет налога.

После расчета налогоплательщикам направляется налоговое уведомление на уплату налога с суммой налога. В уведомлении по каждому участку указан год, за который рассчитан налог, кадастровый номер и его стоимость, ставка налога, размер налоговых льгот и сумма налога.

Чтобы рассчитать земельный налог самостоятельно необходимо налоговую базу (кадастровая стоимость) умножить на ставку налога. Специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения установленных правил: