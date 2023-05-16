Общество

Медведь выходит к людям в Новоржевском районе

Медведя неоднократно замечают жители Новоржевского района, сообщается в группе деревни Выбор в социальной сети «ВКонтакте».

Медведь. Фото сделано в начале сентября 2022 года. Пресс-служба Полистовского заповедника

«На территории Выборской волости неоднократно замечен медведь. Первое место встречи - поворот на деревню Выбор, бежал по полю в Сторону Фатьяново. Второе место встречи - на озере», - говорится в сообщении.

Источник: группа деревни Выбор в социальной сети «ВКонтакте». Фотография опубликована 16 мая 2023 года

По информации от очевидцев, это медведица с медвежатами. «Значит вдвойне опасна, нужно осторожничать...» - заметила подписчица группы.