Общество

Почти 60% псковичей считают, что регулярные занятия спортом помогают строить карьеру - опрос

59% опрошенных псковичей считают, что регулярные занятия спортом помогают строить карьеру в других сферах, обратного мнения придерживаются только 27%, остальные затруднились ответить.

По данным сервиса hh.ru, 85% опрошенных в регионе считают, что спорт учит достигать целей и не сдаваться. Ещё 60% местных опрошенных считают, что спорт делает человека более выносливым физически, 37% верят, что спорт полезен в нетворкинге и помогает завязывать полезные знакомства. 13% уверены, что спорт – это статус.

Среди тех, кто не видит в спорте пользы для карьеры, 65% отмечают, что он требует слишком много времени, 35% уверены, что спорт просто утомляет и отвлекает от рабочих обязанностей.

Основная часть (63%) опрошенных в Псковской области считает, что спорт – это профессия. Не разделяют эту позицию лишь 21% местных жителей, остальные затруднились ответить. При этом каждый пятый (22%) считает, что уровень зарплаты профессиональных спортсменов должен быть более 200 тысяч рублей, ещё 18% думают, что зарплата спортсмена должна быть в пределах 100 тысяч рублей. 17% - не более 200 тысяч. А 13% респондентов заявили, что не видят причин повышать зарплату спортсменам выше 100 тысяч рублей.

Больше половины соискателей (55%) считают, что среди всех спортивных сборных России наиболее профессиональна сборная по фигурному катанию. Также в топ-5 вошли сборные по гимнастике (48%), хоккею (39%), биатлону (31%) и шахматам (24%). Для сравнения: сборные по футболу и по баскетболу назвали профессиональными лишь по 8% и 3% опрошенных.

При этом спортсменом с самой привлекательной карьерой респонденты чаще всего называли хоккеиста – Александра Овечкина выбрали 36% респондентов. На втором месте по привлекательности карьеры оказался Хабиб Нурмагомедов (24%), на третьем - Федор Емельяненко (21%). Также в топ-5 вошли Евгений Плющенко и Алина Загитова (по 17%). Интересно, что Овечкина и Загитову чаще выбирали соискатели более старшего возраста, а Нурмагомедова и Емельяненко – молодежь.

В целом карьера спортсмена привлекает каждого шестого местного жителя (17%). Мужчин это направление интересует больше, чем женщин (мужчины на 11% чаще женщин выбирали спорт как вариант карьеры). Среди причин привлекательности карьеры в спорте 66% отметили, что обладают спортивной формой, 33% считают, что карьера в спорте – это слава и уважение в обществе, 24% видят в этом хорошие перспективы, а 13% считают, что в этом направлении хорошие зарплаты.



Среди причин, по которым соискатели не хотели строить карьеру в спорте: отсутствие интереса к этой сфере 57%), забота о здоровье, потому что «большой» спорт может испортить здоровье (41%), недостаточно спортивная форма (29%), а также тот факт, что в спорте «трудно пробиться» (12%).