Общество

Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за неправильного завтрака

Идеальный завтрак должен включать цельнозерновые, белковые продукты, фрукты, овощи и растительные жиры. Об этом рассказала диетолог, ассистент научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

«Завтрак должен быть. Хорошо, если человек не пропускает первый приём пищи. Исследования показывают, что если человек пропускает завтрак, либо завтрак у него очень поздний, то основная калорийность рациона приходится на вечернее время, а это повышенный риск вечернего переедания, что в дальнейшем может привести к набору лишнего веса», - приводит слова Кругловой RuNews24.

Также она рассказала, как должен выглядеть правильный и сбалансированный завтрак, который сможет зарядить человека энергией на целый день.

«Что кусается идеального набора для завтрака. Во-первых, в него должны входить цельнозерновые продукты. В виде гарнира, каши, мюсли или хлеба. Во-вторых, завтрак должен включать и белковые продукты: йогурты, творог, сыр, яйца, рыба или кусочек птицы. И в-третьих, составной часть идеального завтрака должны стать овощи или фрукты. Плюс стоит добавить растительные жиры. Это могут быть орешки, семечки или же растительные масла в салате или каше», - подчеркнула Круглова.