Общество

В Псковской области ищут «Нужных людей» среди представителей старшего поколения

В Псковской области продолжается приём заявок на фестиваль «Нужные люди», который проводит Учебный центр «ЗНАНИЯ».

В фестивале могут принять участие те, кто ежедневно своим примером доказывает, что «серебряный возраст» - время для активной жизни. «Они создают творческие коллективы, развивают волонтерскую деятельность, прокладывают туристские маршруты, благоустраивают дворы, поддерживают нуждающихся. Они — Нужные люди. В первую очередь, для всех нас. Они передают следующим поколениям свои мудрость и опыт. Они реализуют свои идеи и вовлекают в это окружающих», - отметили в Учебном центре «ЗНАНИЯ».

Для участия в фестивале «Нужные люди» нужно рассказать о себе, заполнить заявку и отправить организаторам фестиваля. Выдвижение кандидатов производится на основе поданных заявок от организаций, общественных и некоммерческих объединений, органов исполнительной и законодательной власти территорий, а также инициативных групп и самих

участников.

Прием заявок продлится до 26 мая. Итоговое мероприятие с вручением памятных призов и подарков всем участникам состоится 31 мая.

Номинации для участия

Фестиваль для старших лидеров

В указанных номинациях принимаются заявки о тех старших, кто смог собрать вокруг себя группу единомышленников и организовал ту или иную активность

«Серебряное» волонтерство (организация волонтерской деятельности, направленной на положительные изменения в различных сферах жизни).

Спорт (организация деятельности спортивных секций, спортивных соревнований, создание спортивных площадок, развитие здорового образа жизни).

Культура и искусство (организация деятельности объединений, клубов, творческих коллективов и др.).

Лидер сообщества (вовлечение жителей и сообществ в активную социальную деятельность).

Образование (организация деятельности образовательных объединений, реализация просветительских и образовательных программ).

Благоустройство (организация благоустройства домов, подъездов, придомовых и иных территорий; активное участие в развитии системы территориального общественного самоуправления).

Туризм (организация деятельности туристических объединений, проведение туристических мероприятий).

Среда обитания (организация деятельности в сфере защиты окружающей среды, сохранения историко-культурного наследия).

Милосердие (организация деятельности по поддержке людей, нуждающихся в помощи; деятельность по созданию и функционированию объектов, поддерживающих бездомных животных).

Мы и внуки (организация деятельности в сфере взаимодействия поколений).

Фестиваль для старших профессионалов

В указанных номинациях принимаются заявки об отдельных физических лицах старшего возраста, кто осуществляет обозначенную ниже деятельность

«Наставничество в социальной сфере» (наставничество над молодыми специалистами в сфере образования, медицины, социального обслуживания, культуры, спорта)

«Наставничество в производственной сфере» (наставничество на предприятиях промышленного комплекса, в коммерческих компаниях)

«Консультант» (оказание физическим лицом населению правовых, психологических, информационных услуг)

«Волонтер» (оказание физическим лицом населению профессиональных услуг без оплаты, например, парикмахер, ветеринар, и др.)

«Интеллектуальный волонтер» — оказание физическим лицом профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе (перевод с иностранного языка, подготовка дизайн-макета, журналистской работы и пр.)

Прием заявок осуществляется по электронной почте znanie.pskov@bk.ru c темой письма «Заявка на Фестиваль «Нужные люди».

Консультирование осуществляется по телефону: 8(8112) 441-001.

Акция реализуется в рамках проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.