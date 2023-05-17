Общество

Подведены итоги пяти круглых столов фестиваля «Псковское вече»

В рамках международного фестиваля «Псковское вече» в Псковском филиале университета ФСИН России состоялись пять круглых столов и олимпиада по английскому языку, в которых в очном и дистанционном формате приняли участие курсанты и студенты девяти вузов России и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Владимирского юридического института ФСИН России Владимир Якушенко занял первое место по итогам работы круглого стола «Правовая культура и правовое воспитание современного общества», выступив с докладом «Правовое воспитание несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях». В дистанционном формате победу одержала курсант Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Полина Рахова с научной работой «Правовая культура следователя в электронной среде».

Победителями круглого стола «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах» стала курсант Псковского филиала университета ФСИН России Мария Каретникова с докладом «Использование запрещенных предметов осужденными как одно из отягчающих обстоятельств совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений при массовых беспорядках в исправительном учреждении» и в дистанционном формате – курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России Екатерина Абольянова, представившая научную работу «Актуальные проблемы профессиональной подготовки сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний для решения задач, возникающих при чрезвычайных обстоятельствах».

По итогам круглого стола «Актуальные проблемы частного права в уголовно-исполнительной системе» лучшим признано выступление «Особенности реализации наследования по завещанию в местах лишения свободы» курсанта Владимирского юридического института ФСИН России Алины Грищенковой.

В научном мероприятии «Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы» победу одержала курсант Псковского филиала университета Анна Переходкина и в дистанционном формате – курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России Юрий Хахаев, которые рассказали об инженерно-техническом обеспечении безопасности исправительных учреждений и проблемах личной безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В круглом столе «Сущность и перспективы развития пробации в Российской Федерации» первой стала курсант Псковского филиала университета Карина Кононова.

В олимпиаде по английскому языку победу разделили курсанты Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний Владислав Никонов, Академии МВД Республики Беларусь Максим Богданович и студент Псковского государственного университета Николай Блинов.

В вузе отметили, что участниками научных мероприятий фестиваля стали Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, Псковский филиал университета, Вологодский институт права и экономики, Владимирский юридический институт, Воронежский и Пермский институты ФСИН России, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя и Московский областной филиал этого университета, Псковский государственный университет, Академия МВД Республики Беларусь.