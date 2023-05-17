Общество

«Титан-Полимер» в деталях: зачем нужны ультрафиолетовые лампы на заводе?

В производственных помещениях завода «Титан-Полимер» можно увидеть ультрафиолетовые лампы. Зачем нужны эти устройства, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«На самом деле это не просто ультрафиолетовая лампа, а электрическая мухоловка, предназначенная для борьбы с нежелательными насекомыми. Инсектицидные лампы от насекомых хорошо зарекомендовали себя при использовании в бытовых и рабочих помещениях. Голубой свет ламп привлекает насекомых, они подлетают к ним через сетку, которая уничтожает их небольшим разрядом тока», – пояснили на заводе.

Прибор рассчитан для работы в помещении площадью несколько десятков квадратных метров. На территории предприятия имеется около 20 таких устройств.

На производстве пленки очень важны отсутствие насекомых и идеальная чистота воздуха. Беспыльные полы, приточная вентиляция с тонкими фильтрами, исключающими попадание пыли на пленку, специальная одежда персонала должны обеспечить стерильность пленки.