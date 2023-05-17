Общество

Высокопатогенный грипп птиц приближается к Псковской области

Высокопатогенный грипп птиц выявлен в соседних Смоленской, Тверской и Новгородской областях. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель до 100% поголовья. Некоторые из штаммов опасны и для человека», - предупредил глава региона.

Переносчиками являются дикие птицы, в основном, водоплавающие. Из домашних птиц заражению больше всего подвергнуты куры и индюки.

«Всем, кто держит домашнюю птицу, необходимо принять меры предосторожности. В первую очередь, исключить возможный контакт домашних птиц с дикими, в том числе, с голубями, воронами, воробьями», - рекомендовал Михаил Ведерников.

При проявлениях клинических признаков у птицы (общее угнетение, отеки, кровоизлияния и поражения кожи, затрудненное дыхание, посинение гребешка и бородки, снижение яйценоскости), необходимо обращаться к специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных, добавил губернатор.

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