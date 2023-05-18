Общество

Марина Борисенкова о дендрологе: Такой доктор Пскову необходим

Дендролог Пскову необходим, он поможет не только определить, какие деревья спиливать, а какие сажать, но и сможет заняться лечением тех насаждений, которые еще могут постоять, но нуждаются в помощи. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

«Здесь много мнений, я выскажу свое. Я считаю, что, конечно, он нужен, потому что это такой доктор для деревьев, который понимает, как лечить, чтобы сохранить зеленый фонд города. И дело в том, что деревья, которые проживают в городе, живут, конечно, не в комфортных для себя условиях, они болеют. Их нужно сохранять, поэтому такой доктор городу необходим», - сказала Марина Борисенкова.

Она отметила, что при этом аварийные деревья обязательно нужно ликвидировать, поскольку они представляют угрозу не только для транспорта и инфраструктуры, но и для здоровья людей. Депутат заметила, что в этом году гордума утвердила план озеленения города, в котором предусмотрен спил таких насаждений.

«И это здорово, что, несмотря на то, что деревья будут вырубаться, они также будут и высаживаться. Это очень здорово, но я считаю, что хорошо бы, если бы в городе был человек, который бы знал, какие деревья точно надо уничтожить, а какие нужно оставлять и как можно их лечить», - заключила гостья студии.