Марина Борисенкова о дендрологе: Такой доктор Пскову необходим

Дендролог Пскову необходим, он поможет не только определить, какие деревья спиливать, а какие сажать, но и сможет заняться лечением тех насаждений, которые еще могут постоять, но нуждаются в помощи. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.
Она отметила, что при этом аварийные деревья обязательно нужно ликвидировать, поскольку они представляют угрозу не только для транспорта и инфраструктуры, но и для здоровья людей. Депутат заметила, что в этом году гордума утвердила план озеленения города, в котором предусмотрен спил таких насаждений.
«И это здорово, что, несмотря на то, что деревья будут вырубаться, они также будут и высаживаться. Это очень здорово, но я считаю, что хорошо бы, если бы в городе был человек, который бы знал, какие деревья точно надо уничтожить, а какие нужно оставлять и как можно их лечить», - заключила гостья студии.