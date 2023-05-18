Общество

Аллею общественников высадят у Молодёжного центра Пскова

Аллею общественников высадят у Молодёжного центра Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

21 мая на поляне у Псковского городского молодёжного центра состоится посадка деревьев для аллеи общественников. Организатором является «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Все желающие в 13:00 (улица М. Горького, 15) смогут присоединиться к созданию аллеи – с собой необходимо взять удобную одежду. Также на мероприятии организаторы обещают домашнюю атмосферу и вкусный чай с пирогами.