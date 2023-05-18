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Общество

Конкурс талантов пройдёт в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки»

18.05.2023 19:38|ПсковКомментариев: 0

Конкурс талантов состоится в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Финалисткам проекта предстоит показать свои умения и навыки и доказать жюри и зрителям свой талант.

«Подсмотрев с перечень номеров, можем сказать что будут как традиционные песни и танцы, так и авторские сценки и даже астрологические прогнозы. Одним словом — лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!» – отметили организаторы.

Кроме того, для зрителей приготовили подарки — 200 порций мороженого от генерального спонсора фестиваля — фабрики мороженого ГК Мега Холод и сервиса доставки «ХолоДа!».

На конкурсе талантов будут и специальные гости — титулованные спортсменки с яркими номерами на спортивном кольце.

Мероприятие состоится в 15.00 в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.

Теги: #конкурс красоты
Источник: Псковская Лента Новостей
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