Общество

Плавать на лодках ночью и в тумане запретили псковичам в МЧС

Катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности. Об этом псковичам напомнили в региональном управлении МЧС России. Рекомендации размещены на официальном сайте ведомства.

Во избежание бед и опасных ситуаций на воде напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности при катании на плавательных средствах:

все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты;

в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей;

движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 метров от берега;

не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;

при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Категорически запрещено:

при посадке вставать на борта и сидения;

перегружать плавсредство;

выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 метров в секунду, а на незначительных водоемах, свыше 15 метров в секунду;

допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации;

во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства;

пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых;

плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации;

пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

«Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть на воде, но делайте это с умом! Даже на отдыхе следует быть сознательным и ответственным. Ведь для того чтобы развлечения на воде были безопасными, надо просто всегда помнить об этой самой безопасности», - заключили в МЧС.