Плавать на лодках ночью и в тумане запретили псковичам в МЧС

Катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности. Об этом псковичам напомнили в региональном управлении МЧС России. Рекомендации размещены на официальном сайте ведомства.
Во избежание бед и опасных ситуаций на воде напоминаем о необходимости соблюдать меры предосторожности при катании на плавательных средствах:
- все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты;
- в случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей;
- движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 метров от берега;
- не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников;
- при прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.
Категорически запрещено:
- при посадке вставать на борта и сидения;
- перегружать плавсредство;
- выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 метров в секунду, а на незначительных водоемах, свыше 15 метров в секунду;
- допускать к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации;
- во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства;
- пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации;
- пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.
«Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть на воде, но делайте это с умом! Даже на отдыхе следует быть сознательным и ответственным. Ведь для того чтобы развлечения на воде были безопасными, надо просто всегда помнить об этой самой безопасности», - заключили в МЧС.