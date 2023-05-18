Остерегаться высокой травы в лесу посоветовали псковичам

Не забывать об опасности укуса клещей жителей Псковской области призвали в главном управлении МЧС России по региону. В ведомстве подготовили рекомендации для тех, кто собирается в лес.
Жертвами насекомых становятся и люди, и домашние животные. Страшен не сам укус клеща, а та инфекция, которая может содержаться в его слюне. Вирусное заболевание характеризуется повышением температуры и обусловлено воспалением серого вещества головного и спинного мозга. При отсутствии должной профилактики и лечения в большинстве случаев эта инфекция приводит к инвалидности.
«После укуса инфицированного клеща вирус клещевого энцефалита проникает в кровь человека и нервную систему, вызывая тем самым тяжелые изменения. Инкубационный период энцефалита длится от 1 дня до 3-4 недель. Сама болезнь характеризуется следующими симптомами: резкий подъем температуры до 38-39 градусов, сильная головная боль, озноб, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, нарушения сна, кашель и насморк», - рассказали в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Псковской области, напоминает простые правила тем, кто собирается в лес: