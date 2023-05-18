Общество

Остерегаться высокой травы в лесу посоветовали псковичам

Не забывать об опасности укуса клещей жителей Псковской области призвали в главном управлении МЧС России по региону. В ведомстве подготовили рекомендации для тех, кто собирается в лес.

«Выходные дни многие из нас проводят на своих дачных участках, однако мы даже не задумываемся об опасности, которая может подстерегать нас на природе. Вместе с весной, когда прогревается земля, после зимней спячки просыпаются клещи. Каждый десятый из них является переносчиком опасного заболевания под названием "клещевой энцефалит", а также других не менее серьезных инфекций», - напомнили в МЧС.

Жертвами насекомых становятся и люди, и домашние животные. Страшен не сам укус клеща, а та инфекция, которая может содержаться в его слюне. Вирусное заболевание характеризуется повышением температуры и обусловлено воспалением серого вещества головного и спинного мозга. При отсутствии должной профилактики и лечения в большинстве случаев эта инфекция приводит к инвалидности.

«После укуса инфицированного клеща вирус клещевого энцефалита проникает в кровь человека и нервную систему, вызывая тем самым тяжелые изменения. Инкубационный период энцефалита длится от 1 дня до 3-4 недель. Сама болезнь характеризуется следующими симптомами: резкий подъем температуры до 38-39 градусов, сильная головная боль, озноб, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, нарушения сна, кашель и насморк», - рассказали в ведомстве.

Смотрите также Более 600 человек обратились в псковские медучреждения для снятия клещей

Главное управление МЧС России по Псковской области, напоминает простые правила тем, кто собирается в лес:

стоит выбирать одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;

обязательно нужно надеть брюки и заправить их в высокие сапоги;

не стоит забывать про головной убор;

одежду лучше выбирать светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща;

нужно обработать одежду противоклещевым репеллентом;

необходимо смазать кожу шеи и кистей камфорным или мятным маслом;

периодически лучше осматривать в лесу свою одежду,

передвигаясь по лесу, нужно остерегаться высокой травы и кустарников;

вернувшись домой, нужно тщательно осмотреть одежду и тело на предмет клещей.