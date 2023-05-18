Общество

Россиянам посоветовали не смешивать вино с газировкой

Вино не следует запивать или смешивать с другими алкогольными напитками, соками и газировкой, исключением являются только коктейли, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Не стоит запивать и смешивать вина с другими алкогольными напитками. Это может усилить интоксикацию. Также вино и иные алкогольные напитки не стоит смешивать с соками и газировками, поскольку сахар и углекислый газ увеличивают всасывание алкоголя. Приемлемо смешивать разные виды алкоголя с вином, но только для приготовления коктейлей», - приводит слова Буняевой РИА Новости.

При этом хорошая привычка - после бокала вина выпивать стакан воды, чтобы замедлить всасывание алкоголя.

«Но на вас могут взглянуть с укоризной, если вы станете наливать воду в дорогое, коллекционное вино. Также некоторые эксперты и виноделы считают, что не стоит добавлять лёд в вино, так как это изменит и даже ухудшит восприятие и вкус напитка. Есть мнение, что даже малое количество воды усиливает недостатки плохого вина, поэтому плохое вино водой точно не получится улучшить», - уточнила эксперт.

Однако есть несколько случаев, когда можно добавить несколько капель воды в вино. Например, если оно кажется очень сладким, то небольшой объем воды или пара кубиков льда помогут сделать его легче. Также, если напиток насыщенный, то вода поможет сделать его менее крепким. Но плотные ликерные вина водой разбавлять не принято.

Отмечается, что для таких целей лучше всего подойдет бутилированная вода, но не из-под крана, так как она может исказить вкус напитка.