Общество

Хирург оценил вероятность возникновения онкологии из-за нанесения гель-лака

22 мая – День диагностики меланомы. Может ли гель-лак стать причиной меланомы, рассказал хирург, заведующий отделением опухолей костей, мягких тканей и кожи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Григорий Зиновьев. Информацию Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

«Сегодня уже не вызывает сомнений, что солярий значительно повышает риск возникновения меланомы кожи. Всемирная организация здравоохранения относит ультрафиолетовое излучение к канцерогенам, таким как табак и асбест», - отметили в центре.

В последнее время нередко можно слышать утверждения, что популярная технология нанесения гель-лаков с использованием УФ-ламп приводит к возникновению акральной меланомы, Григорий Зиновьев дал пояснения по данной теории.

«Акральная меланома возникает на коже ладоней, подошв и подногтевой области. Этот тип меланомы часто сопровождается мутациями в гене C-kit. Доля акральной меланомы значительно варьируется в разных регионах мира и в среднем составляет 5% от всех видов меланомы. Опухоли чаще локализуются в области стоп, из них 25% составляют подногтевые меланомы», - рассказал хирург.

Подногтевая меланома стала причиной смерти известного регги-музыканта Боба Марли. Она свойственна чернокожим. То, что они не могут заболеть меланомой – миф, подчеркнул эксперт.

Было проведено несколько исследований, изучающих риски возникновения злокачественных новообразований кожи от многократного воздействия УФ-ламп для ногтей. Доклиническое исследование 2011 года, показало, что через ногтевую пластину может проникнуть минимальное количество УФ-излучения. Разработанная американскими учеными математическая модель для количественной оценки риска возникновения злокачественных новообразований кожи предсказала, что один случай плоскоклеточной карциномы кожи будет развиваться на фоне 45 000 – 400 000 применений УФ-лампы для ногтей по сравнению со среднестатистическим пребыванием на солнце.

В 2013 году другая группа ученых использовала дозиметр и спектрометрию и установила, что менее чем за 10 минут под лампой руки получают дозу энергии, эквивалентную рекомендуемому дневному пределу для работников на открытом воздухе. Это потенциально может способствовать развитию рака. Но есть и альтернативное мнение других исследователей – «умеренный» риск существует только при использовании УФ-ламп для ногтей не менее 30 минут ежедневно.

В результате, мнения ученых разошлись. И в настоящее время нет достоверных исследований, свидетельствующих о взаимосвязи между технологией нанесения гель-лака и акральной меланомой.

«Меланома - заболевание коварное и сложное. Общепризнано, что один из основных факторов риска ее появления – ультрафиолетовое излучение. Солнечные ожоги особенно опасны для светлокожих людей с голубыми глазами, рыжих или блондинов», - рассказали в центре.

Меланома может появиться и на тех участках кожи, которые не взаимодействуют с солнцем – на ладонях и подошвах. Еще один парадокс – беспигментная меланома, которую очень трудно обнаружить. Как правило, она либо вообще не заметна, либо похожа на любое другое немеланоцитарное новообразование. Иногда диагностируются метастазы меланомы, а первичный очаг найти так и не удается.

Существует и редкая меланома слизистых, которая может быть спрятана, например, в слизистой пищевода или желудка. Такие виды меланомы - редкие, встречаются совсем не часто. А защититься от наиболее распространенных видов меланомы поможет соблюдение простых правил.

«Не загорать в солярии и вообще не злоупотреблять загаром, особенно, если вы светлокожий и находитесь близко к экватору, - посоветовал Григорий Зиновьев. - Летом носить одежду с длинными рукавами, головной убор с широкими полями. Пользоваться солнцезащитным кремом с спф - фактором защиты, соответствующим солнечной активности. Следить за родинками у себя на теле, и если они изменяют цвет, форму, структуру, размеры, зудят или кровоточат – немедленно обратиться к специалисту, врачу-дерматологу или онкологу».