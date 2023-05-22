Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:

Возврат к доковидным временам: в Псковской области сняли все ограничения, а в Совфеде предлагают вернуться к однодневному голосованию.

В России появится реестр нуждающихся граждан. Для чего это нужно?

Стипендии — на уровень МРОТ: ЛДПР придумала, как облегчить студентам жизнь.

Митрополит Тихон дал интервью Ксении Собчак: о чем говорили?

Ошапурки, устроившие погром в псковском общественном туалете, найдены, но волна уличного вандализма продолжается.

В Пскове появится светомузыкальный фонтан — сквер на Четырех углах станет еще красивее.

Перестройка управления: в Великие Луки направлен десант чиновников областного правительства.

И как всегда комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке, Алексея Овчинникова – в экономике.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.