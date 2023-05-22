Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Татьяна Иванова:
- Возврат к доковидным временам: в Псковской области сняли все ограничения, а в Совфеде предлагают вернуться к однодневному голосованию.
- В России появится реестр нуждающихся граждан. Для чего это нужно?
- Стипендии — на уровень МРОТ: ЛДПР придумала, как облегчить студентам жизнь.
- Митрополит Тихон дал интервью Ксении Собчак: о чем говорили?
- Ошапурки, устроившие погром в псковском общественном туалете, найдены, но волна уличного вандализма продолжается.
- В Пскове появится светомузыкальный фонтан — сквер на Четырех углах станет еще красивее.
- Перестройка управления: в Великие Луки направлен десант чиновников областного правительства.
- И как всегда комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке, Алексея Овчинникова – в экономике.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.
Трансляция завершена.