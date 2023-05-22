Почти 500 великолучан сдадут ЕГЭ в этом году

466 выпускников 11-го класса школ Великих Лук сдадут ЕГЭ в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.
ОГЭ напишут 1001 девятиклассник. Также сдавать экзамены придут выпускники прошлых лет - 46 человек. Как отметили в управлении образования, наиболее популярными предметами среди школьников являются обществознание, история и профильная математика.
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:
- 26 мая - география, литература, химия;
- 29 мая - русский язык;
- 1 июня - математика (базовая и профильная);
- 5 июня - история, физика;
- 8 июня - обществознание;
- 13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
- 16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 19, 20 июня - информатика.
Основной госэкзамен для девятиклассников стартует 24 мая:
- 24 мая - история, физика, биология;
- 30 мая - обществознание, информатика, география, химия;
- 2 и 3 июня - иностранные языки;
- 6 июня - русский язык;
- 9 июня - математика;
- 14 июня - литература, физика, информатика, география;
- 17 июня - обществознание, биология, химия.