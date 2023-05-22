Общество

Почти 500 великолучан сдадут ЕГЭ в этом году

466 выпускников 11-го класса школ Великих Лук сдадут ЕГЭ в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

ОГЭ напишут 1001 девятиклассник. Также сдавать экзамены придут выпускники прошлых лет - 46 человек. Как отметили в управлении образования, наиболее популярными предметами среди школьников являются обществознание, история и профильная математика.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня:

26 мая - география, литература, химия;

29 мая - русский язык;

1 июня - математика (базовая и профильная);

5 июня - история, физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня - информатика.

Основной госэкзамен для девятиклассников стартует 24 мая: