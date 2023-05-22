О видах огнетушителей рассказали сотрудники МЧС

Для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей, которые позволяют эффективно бороться с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
«Согласно статистике, большинство пожаров происходят в жилом секторе. Многие из них можно было предотвратить или ликвидировать в начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения. Для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей, которые позволяют эффективно бороться с огнем. Это средство противопожарной защиты на сегодняшний день является одним из самых распространенных, его основная функция состоит в ликвидации первичных очагов возгорания. Огнетушители не только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить стремительное распространение пламени», - уточнили в ведомстве.
Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить. Выбор огнетушителя зависит от вида строения, тех веществ и материалов, которые там присутствуют.
В пожарном деле применяются различные виды огнетушителей, в том числе:
«Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. Для начала использования сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение. Огнетушитель следует держать вертикально. В доме, офисе и автомобиле следует иметь огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности», - добавили в МЧС.