Общество

Молебен для выпускников провели на Вечевой площади Кремля в Пскове. ФОТО

Торжественный молебен для выпускников школ организовали на Вечевой площади Кремля в Пскове сегодня, 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие традиционно проводят в рамках общегородского праздника выпускников «Последний звонок».

На Вечевой площади собрались одиннадцатиклассники, их классные руководители, директора школ и представители власти. Специально для выпускников праздничный молебен совершил духовник Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов. Он благословил ребят на взрослую жизнь и пожелал им сохранить в себе внутреннего ребенка.

«Радоваться солнцу, любить жизнь, любить того, кто дал вам эту жизнь, быть благодарным - это качества детей. Желаю всем вам их сохранить», - сказал Антоний Рехлов.

Также перед выпускниками выступили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

После всех речей выпускники, представители духовенства и органов власти возложили цветы к барельефу с изображением святых Кирилла и Мефодия. Затем школьники проследовали в сквер ПсковГУ на праздничную программу.

Напомним, в связи с Последним звонком сегодня в городе запрещена продажа алкоголя.