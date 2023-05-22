Общество

Псковская таможня отметила день своего образования

Девять сотрудников Псковской таможни приняли присягу в День образования таможни, 23 мая. На плацу у административного здания таможни состоялось торжественное построение личного состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

«Перед лицом руководства таможни и своих коллег молодые сотрудники дали клятву добросовестно и честно служить на благо Отечества, защищая экономические интересы нашей страны. Знаменная группа под звуки торжественного марша пронесла Государственный флаг Российской Федерации и флаг Федеральной таможенной службы», - рассказали в ведомстве.

С поздравительной речью перед коллективом выступил начальник таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.

«Наш каждодневный труд подчинен обеспечению экономической безопасности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. Реализация этих задач требует хорошей профессиональной подготовки. Сотрудники таможни проявляют в своей работе лучшие качества – бескомпромиссность, честность, мужество, безукоризненное следование профессиональному долгу и преданность своему делу», – отметил Игорь Ерошин.

Начальник таможни выразил уверенность в том, что сотрудники таможни с честью и достоинством продолжат выполнение своего профессионального долга и впереди у них множество успехов и побед. Игорь Ерошин пожелал личному составу отличного здоровья и удовлетворения результатами своего труда. В ответ звучало троекратное «Ура!»

«В этот праздничный день особые слова были адресованы ветеранам ведомства, заложившим прочные основы для формирования современной таможенной службы. В их адрес звучали пожелания крепкого здоровья, оптимизма, твердости духа и успехов во всех начинаниях», - отметили в таможне.

Пожелания и поздравления псковским таможенникам адресовал настоятель храма Воскресения Христова со Стадища иерей отец Геннадий. Председатель Псковского отделения совета ветеранов таможенной службы Иван Папин поздравил молодых таможенников с принятием присяги и пожелал всем профессиональной удачи.

В ведомстве напомнили, что 32 года назад в соответствии с приказом Главного управления государственного таможенного контроля (ГУТК) при Совете министров СССР от 23 мая 1991 года №173 создана Псковская таможня.

Регион деятельности Псковской таможни – город Псков и Псковская область.

В 2000 году приказами ГТК России от 11 февраля 2000 года № 104, от 28 марта 2000 года № 238 к Псковской таможне присоединены таможенные посты пыталовского направления Себежской таможни. Приказом ГТК России от 27 ноября 2000 года № 1068 проведена реорганизация Печорской таможни путем ее присоединения к Псковской таможне. С 1 февраля 2017 года в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 11 октября 2016 года №1949 «О реорганизации Себежской и Псковской таможен» Себежская таможня присоединена к Псковской.

Псковская область является одним из двух субъектов Федерации, имеющих границу с тремя государствами. Протяженность внешней границы региона деятельности таможни – 883,8 км (с Латвийской Республикой – 233,6 км, с Эстонской Республикой – 247,7 км, с Республикой Беларусь – 352,5 км). В структуре Псковской таможни 13 таможенных постов: 8 – пограничных, 5 – внутренних. Количество пунктов пропуска – 11 (5 МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска), 2 ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска), 3 ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска), 1 воздушный пункт пропуска «Псков»).